Лётчики СФ отработали стрельбу ракетами по воздушным мишеням

15 экипажей истребительной авиации Северного флота провели учебные ракетные стрельбы над акваторией Баренцева моря. Лётчики отработали стрельбу ракетами по воздушным мишеням.

На высоте пяти километров пилоты осуществили пуск ракет по световым авиабомбам. Так как палубные истребители Су-33 могут одновременно выполнять и функции бомбардировщиков, лётчики корабельного авиаполка действовали автономно и осуществляли постановку мишеней друг другу. Также военные отработали стрельбу по воздушным мишеням бортовой артиллерией из 30-миллимитровой авиационной пушки. Помимо этого авиаторы совершенствовали навыки боевого пилотирования, перехвата условного самолёта-нарушителя и отрабатывали элементы ведения воздушного боя.

«Боевые стрельбы являются вершиной боевой подготовки истребителей авиации, - комментирует ход учений Дмитрий Косогоров, штурман отдельного смешанного авиаполка Северного флота, - в ходе проведения которого отрабатываются элементы ведения ближнего воздушного боя. В этих учениях участвуют не только опытные экипажи, но и лейтенанты прошлого года выпуска».