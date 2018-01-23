Лётчиков Северного флота готовят к работе в суровых условиях Заполярья

Экипажи перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 будут совершать вылеты ночью при плохой видимости и низкой облачности.

Одна из задач военных – отработать взлёт и посадку во время снегопадов, ведь боевые задачи приходятся выполнять вне зависимости от условий погоды, даже, когда различить небо и землю крайне сложно. Так же лётчики отрабатывали фигуры высшего и сложного пилотажа. Полёты проводятся для выработки единой методики обучения специалистов авиаполка, а так же поддержания профессиональных навыков.

- Сегодня отрабатываем полёт в зону, это простой пилотаж в облаках, хотя и проходит в сложных метеоусловиях, - рассказывает Антон Алексеев, штурман самолёта. - Выполняем воздушную разведку, ведём визуальное наблюдение. Так же отрабатываем полёт на малых высотах.