Летите, ястребы, летите!

Спасшая влетевшего в закрытое окно ястреба мурманчанка Наталья Раевская после лечения выпустила птицу на свободу. Ролик, на котором тетеревятница улетает за горизонт, Наталья выложила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ястреб пострадал, когда охотился. Птица на большой скорости гналась за добычей и врезалась в окно одного из домов в Североморске. Неравнодушные жители флотской столицы подобрали хищника, так она оказалась в руках Натальи Раевской.

Животное очень быстро пошло на поправку, раны на повреждённых лапах зажили, птицу вылечили от паразитов и отпустили на свободу.