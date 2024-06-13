Летние и демисезонные коллекции европейских и норвежских брендов представлены на заключительной неделе в Оленегорске

«Нордическая выставка» от компании «Орсо Групп» продолжает работу по 16 июня включительно.

Закрывая свои магазины иностранный бизнес столкнулся с определенными трудностями. Из-за того, что товарооборот между странами прекратился, увезти свою продукцию обратно стало невозможным. Хранить вещи на складах нецелесообразно и нерентабельно. Логичней в этой ситуации было найти российских партнёров, которые бы выкупили товар оптом. И «OrsoGroup» стала такой компанией.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением многих о том, что мы приезжаем с выставкой-распродажей уже не первый год. Но это не значит, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия». Сейчас мы распродаем товарный остаток с магазина «Норвэй», а также с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Одна из новых моделей - это пуховки фирмы «Бьёрн Ларсен». Они чем интересны? Они очень лёгкие, занимают мало места. И к ним прилагается специальный мешочек, чтобы их удобно было либо перевозить, либо хранить. Часто приходят люди и просят куртки на лето. И это оптимальный вариант, который рассчитан на холодное или пасмурное лето».

Большая часть представленных на выставке вещей - это премиальные скандинавские бренды. Основу коллекции составляет одежда из Норвегии. Помимо этого, здесь представлена продукция производителей из Финляндии, Италии, Германии и Турции.

Елена, покупатель: «Вот, забежала, посмотрела. Мне очень понравилось европейское качество, хороший бренд, цветовое решение. Нашла светленькое – мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой».

По 16 июня включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена на центральной площади в Оленегорске по адресу: Ленинградский проспект, 4 (помещение бывшего магазина «Гламур». Ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.