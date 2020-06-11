Летние круизы на Северный полюс в этом году отменили из-за пандемии

О том, что летние путешествия на макушку Земли в этом году не состоятся, сообщил генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка «Интерфаксу».

На сайте туроператора «Poseidon Expeditions» уже анонсированы три рейса к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы», которые состоятся летом 2021 года. Стоимость 13-дневного круиза почти 2 млн рублей с учётом скидки за ранее бронирование.