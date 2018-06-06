Летние «Саамские игры» пройдут в селе Ловозеро

Летние саамские игры стали в нашем регионе традиционными. На ХХХ праздник приглашают всех, кому хочется приобщиться к культуре и быту малой народности.

Такое мероприятие стало визитной карточкой Ловозерского района. Впервые праздник состоялся 1985 году. Как всегда в этом году гостей ждёт захватывающая спортивная программа, представительницы прекрасного пола сыграют в женский саамский футбол. Также все желающие смогут попробовать свои силы в метании камня, аркана, копья и стрельбе из арбалета. Перед зрителями выступят фольклорная группа «Елле» и народный самодеятельный коллектив коми «Ижма».

На выставке-ярмарке «Город мастеров» мастера представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха и сувениры.