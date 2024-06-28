Летние заботы управляющих компаний в Гаджиево: о новых технологиях и реновации ЗАТО

Неудобства - шум в дневное время и пыль от штукатурки, приходится терпеть гаджиевцам. Но обращений не так много, уверяет управляющая компания, ведь работы временные, и совсем скоро можно будет наслаждаться чистотой обновлённых подъездов, а главное, теплом в квартирах.

Для «Алмаза» капитальные ремонты стали вторым этапом плана по восстановлению и обслуживанию многоквартирных домов города подводников. Важнейшей и первостепенной задачей было устранение внутриподвальных протечек.

Роман Афанаскин, главный инженер ООО «Алмаз», г. Гаджиево: «В каждом доме города Гаджиево все системы в части разливов по подвалам заменены на современные полимерные материалы, то есть, на полипропиленовые трубы. Ничего не капает, ничего не течёт в части горячего и холодного водоснабжения».

Заменены также полностью и водонагреватели. Теперь управляющая компания перешла к следующему этапу работ. В рамках программы реновации ЗАТО в этом году будет полностью утеплён один дом, ещё в двух - капитально отремонтируют крыши. Уже по другой программе из сэкономленных средств Фонда капитального ремонта прямо сейчас началась установка фасада по новой для Гаджиево технологии. Такие плиты уже себя зарекомендовали как надёжные и практичные – в прошлом году такими утеплили дома Полярного.

Роман Афанаскин, главный инженер ООО «Алмаз», г. Гаджиево: «В чём плюс: толщина панели 100 мм – это толщина, которая необходима, чтобы исключить теплопотери плит железобетонных домов».

Сквозные каналы, идущие вдоль по готовой плите, обеспечат необходимую вентиляцию фасада, чтобы избежать образования конденсата при перепаде температур и, как следствие, размножения микроорганизмов. Но если внешние изменения домов, по большей части, ложатся на профильные организации, то повлиять на очередность выполнения ремонтов внутри них могут и сами жители. Придётся, правда, приложить и собственные усилия, и средства.

Наталья Капустина, заместитель главы ЗАТО Александровск по вопросам ЖКХ: «По программе инициативного бюджетирования в этом году у нас идут ремонты в двух городах – Гаджиево и Полярном. Это косметические ремонты подъездов и входных групп».

Инициативы горожан материально поддерживаются и другими структурами. Например, дворовую территорию можно облагородить и благоустроить в рамках общественного проекта «Инициативы двора». А как работает эта программа в ЗАТО Александровск расскажем в следующих выпусках.