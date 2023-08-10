Летним отдыхом юных северян заинтересовалась уполномоченный по правам ребёнка
Проходит уже третья летняя смена в городском лагере для Егора. Поэтому помимо развлекательной части (а она у детей насыщенная) важно и питание. Кормят неплохо, отмечает мальчик.
Егор Плотников, отдыхающий в городском оздоровительном лагере, г. Гаджиево: «На второе нам дают рис или лапшу. На завтрак сырники бывают».
- А есть любимая еда?
- Макароны с сыром.
- Дают в лагере?
Да, по пятницам.
- Твой любимый день, получается, пятница?
- Да!
На этот раз лагерь базируется в 279-й школе Гаджиева, для детей здесь работают не только педагоги, отвечающие за качество отдыха и безопасность, но команда поваров.
Ирина Матвиишина, директор школы №279, г. Гаджиево: «Составлено перспективное меню для работы лагеря: кормим детей два раза в день – завтрак и обед. Дети получают необходимые витамины и минералы в соответствии с летним периодом».
Предусмотрен и сухой паёк за выходные дни.
Не менее важной составляющей профилактической проверки, которую в лагере провела уполномоченная по правам ребенка Мурманской области, стала безопасность детей: это касается и наличия базовых медицинских средств для оказания доврачебной помощи, и маршрутов к местам проведения плановых мероприятий. События в период смены, к слову, также должны оставить у детей яркие впечатления.
Алевтина Андреева, уполномоченная по правам ребёнка в Мурманской области: «Смотрим на программы, которые реализуются в период оздоровительного лагеря, чтобы она была насыщенной, интересной для детей, а самое главное, смотрим включение регионального компонента».
Специалист отметила, что рекомендации после каждого визита в муниципалитете оперативно отрабатываются: об этом свидетельствует отсутствие замечаний в документационной и организационной частях лагерной смены.