Летним отдыхом юных северян заинтересовалась уполномоченный по правам ребёнка

Визит в ЗАТО Александровск носит профилактический характер, а подготовка к летней кампании городских лагерей на высоком уровне, отметила специалист.

Проходит уже третья летняя смена в городском лагере для Егора. Поэтому помимо развлекательной части (а она у детей насыщенная) важно и питание. Кормят неплохо, отмечает мальчик.

Егор Плотников, отдыхающий в городском оздоровительном лагере, г. Гаджиево: «На второе нам дают рис или лапшу. На завтрак сырники бывают».

- А есть любимая еда?

- Макароны с сыром.

- Дают в лагере?

Да, по пятницам.

- Твой любимый день, получается, пятница?

- Да!

На этот раз лагерь базируется в 279-й школе Гаджиева, для детей здесь работают не только педагоги, отвечающие за качество отдыха и безопасность, но команда поваров.

Ирина Матвиишина, директор школы №279, г. Гаджиево: «Составлено перспективное меню для работы лагеря: кормим детей два раза в день – завтрак и обед. Дети получают необходимые витамины и минералы в соответствии с летним периодом».

Предусмотрен и сухой паёк за выходные дни.

Не менее важной составляющей профилактической проверки, которую в лагере провела уполномоченная по правам ребенка Мурманской области, стала безопасность детей: это касается и наличия базовых медицинских средств для оказания доврачебной помощи, и маршрутов к местам проведения плановых мероприятий. События в период смены, к слову, также должны оставить у детей яркие впечатления.

Алевтина Андреева, уполномоченная по правам ребёнка в Мурманской области: «Смотрим на программы, которые реализуются в период оздоровительного лагеря, чтобы она была насыщенной, интересной для детей, а самое главное, смотрим включение регионального компонента».

Специалист отметила, что рекомендации после каждого визита в муниципалитете оперативно отрабатываются: об этом свидетельствует отсутствие замечаний в документационной и организационной частях лагерной смены.