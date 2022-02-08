Летний сезон не за горами, значит, самое время заняться своей фигурой

Чтобы привести свое тело к пляжному сезону, важно не только заниматься физической активностью, но и следить за своим питанием.

Все мы мечтаем о лете и конечно, в эту пору хотим выглядеть прекрасно. Однако привести тело в форму удаётся не всегда. Одними физическими тренировками лишние килограммы не убрать. Здесь важно ещё и следить за тем, что ешь. И речь идёт вовсе не о голодных диетах, а именно о здоровом режиме питания.

Марина Брянская, специалист по системе рационального питания: «За три месяца мы можем привести себя в порядок и сбросить от 10 до 15 кг в зависимости от того, сколько вы изначально весите. Например, у девочек, у которых большой вес, они могут уже сейчас задуматься и решиться, и получить этот результат к лету. У кого небольшие килограммы. Тоже можно в спокойном режиме получить отличный результат без вреда для здоровья».

Для начала нужно определиться, сколько вы хотите сбросить, делится Марина Брянская. Далее первый шаг поможет сделать дневник питания. В него необходимо записывать всё, что едите за день. Ненужные перекусы, переедания во время основного приёма пищи, и прочие ошибки сразу станут заметны и подконтрольны.

Марина Брянская, специалист по системе рационального питания: «Когда вы хватаете пирожочек, чаечек, конфетку, печенюшку, здесь я советую, напишите, зачем вы это делаете. Скучно, с подружкой сижу, от нечего делать. Не надо много писать, просто пометка. Это даёт возможность нам сконцентрироваться на тех вещах, которые мы делаем неправильно. Уже на первой неделе, как только вы начнёте это записывать, у вас уже пойдёт результат».

Благодаря дневнику питания человек начитает считать потребление белков, жиров, углеводов, которые насыщают организм. А также следит за промежутками между едой.

Марина Брянская, специалист по системе рационального питания: «Это такой способ простой себя оздоровить. Потому что, когда мы постоянно едим непонятно что, у нас поджелудочная работает в аварийном режиме. Она всё время вырабатывает ферменты и гормоны. Как только мы делаем перерыв между приёмами пищи, у неё есть возможность отдохнуть и восстановиться».

Ещё один важный момент, про который знают многие, но не всегда соблюдают – потребление достаточного количества воды в день. 2-2,5 литра необходимо организму, чтобы обновлять клетки избавляться от токсинов и лишних жиров. Соблюдая несколько простых правил, вы не только сможете привести себя в форму к лету, но и наладите питание, благодаря чему ваш организм всегда будет в тонусе.