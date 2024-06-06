Летняя оздоровительная кампания стартовала в Мурманской области

В числе выполняющих программу по летнему отдыху детей и ЗАТО Александровск.

Традиционно, часть юных северян отправилась к Чёрному и Белому морям, часть проводят время в городских лагерях. Для последних подготовка к смене началась ещё на этапе прохождения медосмотров - впервые помимо медицинских работников с ребятами взаимодействовали специалисты сферы культуры и образования.

Рутинная подготовка к зачислению ребёнка в оздоровительные лагеря - одна из преград на пути к весёлому лету. Медосмотры для ребят, во время которых проверяют показатели здоровья, не самая увлекательная часть, но не в этот раз и не в ЗАТО Александровск. Впервые оздоровительные мероприятия начали ещё до открытия первой смены: ребятам организовали мастер-классы и флешмобы прямо в поликлиниках. Часть школьников уже отправились к южному морю – это берега Анапы и Геленджика. Традиционно распахнут двери и лагеря Кандалакшского района. Но большинство детей городов Снежногорска, Полярного и Гаджиево будут вынуждены провести часть лета на севере. Но и им скучно не будет, сообщают специалисты по организации детского досуга.

Елизавета Зламан, директор Информационно-методического центра ЗАТО Александровск: «Как всегда, тесное взаимодействие с учреждениями спорта, культуры и молодёжной политики. И такой подарок – солнце и тёплая погода. Поэтому детям в первой смене будет увлекательно, никто не пожалеет, что остались на Севере».

Это помогает привлекать ребят в сферу дополнительного образования, краткосрочные программы, реализуемые на базе лагеря – это своеобразное знакомство с деятельностью, например, Дома детского творчества. Осенью ребята смогут выбрать направление и развивать определенные навыки в той или иной сфере: художественной, программно-инженерной, гуманитарной или экологической.

Наталья Лапинская, заместитель директора Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск: «Дети любя всё, принимают участие во всех активностях. Но особенно любят уходить с подарками, изготовленными своими руками, чтобы показать друзьям и родителям. Это важно».

Приоритет в зачислении на лагерные смены делается на особые категории - это семьи участников СВО. Таких детей зачисляют вне очереди. Только в ЗАТО Александровск за три смены городских лагерей оздоровятся порядка 250 ребят.

В регионе оздоровительная кампания будет организована для 17 тысяч школьников.