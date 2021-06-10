Летняя оздоровительная кампания в Мурманске в самом разгаре

Многие школьники уже отправились в дальние путешествия в другие города, те же, кто не захотел уезжать из Заполярья, отдыхают в городских лагерях. Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья.

Летний оздоровительный лагерь для особенных детей разместился на базе филиала мурманской школы №27. Каждый день, проведенный в его стенах, становится для юных мурманчан праздником, наполненным громким смехом и радостью.

Для лагеря разработали не только масштабную развлекательную программу. Ежедневно ребят кормят вкусной сбалансированной едой. Рацион по-настоящему летний: на столе у юных северян разнообразные фрукты и овощи.

Оксана Сычева, начальник лагеря: «Питание у нас в лагере трёхразовое: завтрак, обед и полдник».

Особенное внимание сотрудники лагеря уделяют и безопасности школьников: проверяют температуру и общее самочувствие детей.

Снежана Бойченко, старшая медсестра

Путевки в оздоровительный в лагерь достались родителям бесплатно, все расходы на организацию отдыха на себя взял местный и областной бюджет.