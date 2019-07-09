Лето - время серьёзных перемен к лучшему

Летние месяцы – время, когда большинство северян покидают Заполярье в поисках тепла. Мурманск без людей опустел, но для специалистов, которые занимаются благоустройством, такой период является самым плодотворным: ремонтные работы не причинят неудобств жителям. Как меняется город, что радует мурманчан, что ещё предстоит сделать, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

В этом году суровый климат нашего региона показал себя во всей красе. Позади июнь, прошла декада июля, а лето будто бы и не приходилдо. Компенсировать отсутствие солнечных дней пытаются власти города. В уже в полюбившийся многим горожанам сквер, который находится около областной филармонии, «прилетели» разноцветные бабочки, которые поднимают настроение яркой раскраской не только малышне, но и представителям более старшего поколения. Как признаются жители, прогулки здесь им доставляют огромное удовольствие.

Помимо порхающих красавиц на «Музыкальной аллее» установили ящик для буккроссинга, из которого можно взять любую понравившуюся книгу совершенно бесплатно. В аллее также располагается фотозона, где можно запечатлеть себя на фоне реконструированной зоны отдыха, на контрасте с архивными снимками этого места, ведь некоторые уже и не помнят, как выглядела эта территория возле музыкального училища раньше.

Эстетические изменения коснулись и старейшего подземного перехода в рыбный порт через улицу Шмидта. Мозаичное плотно эпохи Советского Союза осталось здесь единственным украшением, а стены, которые старательно баллончиками расписывала молодёжь, закрасили.

С удобством и комфортом теперь будут ходить жители 305-го микрорайона - деревянную лестницу возвели здесь взамен старой, прослужившей верой и правдой более 30 лет. Она выступает виадуком от низко расположенных домов, до ближайших магазинов на вершине скалистой местности.

«Здесь провели благоустройство уличной сети и дороги, огибающей этот микрорайон вдоль Кольского проспекта, - рассказывает Наталия Телибаева, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Сделаны карманы для автомобилей. Теперь людям будет удобно подниматься до объектов, расположенных в этой части микрорайона».

«Решили сделать деревянную лестницу, так как этот материал в наших условиях более надёжен в эксплуатации», - отметил Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Внешний вид города меняется к лучшему день ото дня. Но хотелось бы напомнить жителям о том, что они тоже могут содействовать позитивным преобразованиям. Например, типичная сезонная проблема лета - трава у дома. Лебеда и крапива по пояс - не лучшее украшение придомовой территории, но реалии таковы, что не все жители знают, что регулярный покос сорняков - зона ответственности управляющей компании. Поэтому не стоит стесняться звонить уполномоченным лицам и напомнить об обязательствах перед жильцами.