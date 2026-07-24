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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.07.26 19:30

Лето – пора отпусков, но не для всех. Советы психолога по выходу на работу

Пока одни северяне только начинают отдыхать, другие уже выходят на работу. Как настроиться на профессиональную деятельность и возможно ли в тёплое время года совмещать её с досугом? Ответы на эти вопросы корреспондент «Арктик-ТВ» Валерия Белова узнала у психолога областного многопрофильного центра.

Даже на любимую работу после продолжительного отпуска выходить нелегко. Организм привыкает к комфортным условиям – снижению ритма жизни и новой обстановке, если отдыхающий куда-то выезжает. Поэтому очень важно морально и физически подготовить себя к рабочим будням – разобраться с домашними делами, навести порядок в мыслях и нормализовать режим сна.

В первые дни после отпуска, врачи рекомендуют, вливаться постепенно, по возможности, сильно не нагружая себя работой.

Сергей Эков, медицинский психолог отделения неврологии Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Желательно выходить на работу в середине недели, в первые дни трудиться надо начинать очень плавно».

Что же касается отпуска, то его тоже важно проводить с умом. Специалисты предлагают разбить выходные дни на три части. Первую неделю нужно забыть о работе и сконцентрироваться на прогулках, сконцентрироваться на полноценном сне и питании. После того, как организм перестроился на размеренный темп, можно приступить к следующему этапу.

Сергей Эков, медицинский психолог отделения неврологии Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Центральную часть отпуска можно потратить на то, что делает нас в отпуске счастливыми».

Если работа летом неизбежна, то не стоит отчаиваться. Её возможно совмещать с отдыхом, если правильно распоряжаться своим временем. После трудового дня лучшее решение – цифровой детокс, прогулка на свежем воздухе и общение с друзьями и родными.

А завидовать тем, кто только вышел в долгожданный отпуск, не стоит, ведь их в будущем ждёт та же участь.

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