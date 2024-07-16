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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.07.24 19:30

Лето – время любоваться прекрасными растениями и цветами

И помимо клумб, высаженных на улицах города, мурманчане своими силами украшают дворы, в которых живут. Одно из таких роскошеств расположено во дворе на Арктическом переулке, 9.

Антонина Георгиевна уже 19 лет увлекается цветами. У неё нет своего салона флористики, зато есть большой цветущий сад во дворе дома. Она разбила его с момента, как переехала из Казахстана в Мурманск и до сих пор вкладывает душу в это место. Здесь женщина высаживает разнообразные цветы, которых, как признается, уже не счесть.

Антонина Золотарева, создатель сада во дворе на Арктическом переулке, 9: «Гордость моя – это пионы, им лет 15. Но поначалу было меньше цветов, потом я их размножила и теперь уже лет 7-8, такое буйство. Есть и на других местах кусты, цветы. Где-то уже растут, а где-то подрастают. А так разнообразие большое».

У Антонины Георгиевны благоухают разноцветные ромашки, незабудки, астры, петуньи, бархатцы и не только. Помимо цветов здесь есть огород. Женщина высаживает лук, чеснок, картошку, разнообразную зелень, а ещё - клубнику. Она пока только цветёт, но на некоторых кустах уже появились зеленые ягодки.

Антонина Золотарева, создатель сада во дворе на Арктическом переулке, 9: «Она выступает и в роли декоративной, поклюют и птицы, и дети. Видите, у них резные листья, поэтому декоративность придают. Бывают культурные. Скажем так, съедобные растения. Разные виды салатов, лука, петрушка, укроп. У них же тоже декоративность листьев есть, они тоже могут украшать клумбы».

Северянка признается, что за всеми растениями следит сама. Но некоторое время назад у неё появилась пара помощников.

Антонина Золотарева, создатель сада во дворе на Арктическом переулке, 9: «Второй год у нас поселился сосед – молодой мужчина, он мне помогает. Другого ещё привлекаю из другого дома, но в основном сама. Ну, знаете, булыжник переместить с места на место большой, ну трудоёмкую работу сделать с недавних пор я прошу молодых мужчин».

Такую любовь к цветам Антонине Золотаревой несложно объяснить. В северном городе зачастую не хватает ярких красок. А когда за окном открывается цветущий пейзаж, жизнь становится прекрасней. Самое приятное не только то, что в Мурманске живут такие талантливые и активные люди, но и то, что соседи не портят сад. Цветы радуют прохожих и не подвергаются нападкам вандалов. Это ли не маленькое счастье в большом городе.

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