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День за днём с «Арктик-ТВ»25.07.17 20:30

Лето – время утопленников

В Семёновском озере утонул человек. Тело мужчины обнаружили в нескольких метрах от берега, неподалеку от домика моржей. Обстоятельства трагедии выясняются, ситуацией уже занимаются следственные органы.

Можно отметить, что этим летом  чрезвычайные происшествия на водоёмах области случаются  даже слишком часто.

Незадолго до случая в областном центре на реке Западная Лица утонул житель Мурманска, его личность следователям удалось установить, а вот, что стало причиной гибели, пока не известно, так как мужчина запросто мог поскользнуться на камнях и не справиться с сильным течением.

Жертвами несчастных случаев на воде становятся и туристы. Например, в Ловозерском районе на одном из островов пожилому жителю Санкт-Петербурга стало плохо, скорой помощи в глуши не оказалось, в итоге пенсионер погиб. Ещё одна трагедия случилась на реке Поной, где байдарочник  из Ульяновска не справился с управлениям. А в середине июля на озере Имандра спасатели обнаружили тела двух рыбаков. Пустую лодку, на которой мужчины вышли на рыбалку, прибило к берегу, а через некоторое время нашлись и её владельцы. При осмотре тел погибших признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили, вероятнее всего гибель людей так же стала результатом несчастного случая.

- Если мотор лодки стоит на скорости, а человек начинает его запускать, то при внезапном включении двигателя лодка начинает резкое движение вперед и человек выпадает из неё, - поясняет Юрий Любимов, руководитель группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области». - Это явление распространенное, особенно для наших старых моторов «Вихрь», «Ветерок», установленных на старых лодках.

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