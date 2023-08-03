Лето 2023 года устанавливает температурные рекорды в Мурманске

3 августа, по предварительным данным, стало самым жарким днём.

По состоянию на 15 часов температура воздуха в столице Заполярья достигла отметки +28,3 градуса по Цельсию. На данный момент 3 августа стал самым жарким днём этого года.

Ранее суточный рекорд для этого дня был установлен в 1989 году и составлял 27,9 градуса тепла.

Отметим, что наши северные люди не только не боятся холода, но и любят жаркие дни и свободное время проводят на свежем воздухе, загорая, практически как на южных курортах. Одно из обустроенных мест для пляжного отдыха в черте Мурманска - на берегу Кольского залива в районе Прибрежки.

«Обычно мы на Семёновское озеро ходим, на Тулому плаваем. А здесь сегодня в первый раз. Нам здесь очень нравится. Замечательная погода – хотим, чтобы она постояла как можно дольше», - говорят северяне.