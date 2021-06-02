Лето едва началось, а Мурманск уже начал готовиться к зиме

Глава администрации города Мурманска провёл онлайн-совещание по подготовке домов города к новому отопительному сезону.

Евгений Никора провёл онлайн-заседание по проблемам готовности городских сетей теплоснабжения к новому отопительному сезону. Во время встречи были подняты острые вопросы задолженности горожан за услуги ЖКХ и замена неисправных домовых бойлеров.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я обращаю внимание на то, что у нас определённые изменения есть в рамках подготовки к отопительному сезону 2021-2022 года. Значит, во-первых, мы, в течение лета должны получить дополнительно 27 отремонтированных бойлеров. Вы помните, что задача была поставлена губернатором ещё в прошлом году, это одна из самых острых проблем муниципального образования город Мурманск».

Глава отметил, что работы по замене бойлеров практически закончены. Евгений Викторович также отметил, что новые социальные объекты – строящиеся детские сады также проходят подготовительные работы к грядущей зиме.

Всего в предстоящем отопительном сезоне в работу включаться 10 ресурсоснабжающих компаний.