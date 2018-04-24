Лето ещё не пришло, а к зиме уже пора готовиться

Ещё не закончили один, а скоро должны начать готовиться к следующему. Это об отопительном сезоне. В правительстве региона уже задумались о распределении субсидий на ремонты теплосетей в городах области. Об этом шла речь на оперативном совещании при губернаторе, участники которого так же обсудили причины истории с задержкой рейса теплохода «Клавдия Еланская», который из-за шторма вместе с пассажирами - жителями Островного был вынужден почти неделю простаивать в Мурманске.

Ситуация с теплоходом «Клавдия Еланская», на котором из-за непогоды и поломки причала в ЗАТО Островной почти неделю были вынуждены жить пассажиры, в том числе и маленькие дети, вызвала широкий резонанс в нашем регионе. Судно ещё на прошлой неделе доставило жителей Гремихи домой и успело вернуться в Мурманск, но вокруг внештатной ситуации до сих пор ходит много разговоров. По словам властей, за развитием событий они следили и держали ситуацию на контроле.

- Сейчас обслуживание пассажиров ведётся в соответствии с утверждённым расписанием, погодные условия позволяют это делать, - отметил во время совещания Дмитрий Сосни, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. - Службы Северного флота приступили к восстановлению причала, сделали всё в полном объёме, как он был до повреждения. Хотя и раньше, как мы говорили, с поддержкой сил Северного флота швартовка, посадка и высадка пассажиров, разгрузка грузов были безопасными.

На некоторых Интернет-ресурсах даже писали о том, что, отрезанный от Большой земли Островной испытывает сильный дефицит продуктов. Насколько такая информация была достоверной, неизвестно, но в настоящее время в администрации ЗАТО говорят о том, что с провизией всё в порядке. Гремиха - один из немногих муниципалитетов области, дома которого полностью отапливаются за счёт электрических бойлеров, а не мазутных котельных. Отопительный сезон в регионе ещё не закончен, а в правительстве области уже задумались о подготовке к следующему.

- На производство работ по капитальному ремонту инженерных сетей и объектов ЖКХ муниципальных образований в рамках программы обеспечения комфортной среды населения предусмотрены средства областного бюджета в объеме 94 миллиона рублей, - сообщил участника оперативного заседания Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. Представить субсидии планируется 19 муниципальным образованиям региона.

Такая спешка вовсе не кажется блажью, учитывая короткое мурманское лето. Обычно отопление в домах отключают в конце мая, но, например, в прошлом холодном году энергетики поддерживали работу котлов до последнего. Ремонтировать теплосети придётся на деньги областной казны, а вот на внедрение информационных технологий в медицинских учреждениях средства выделил федеральный центр. Так что региональному Минздраву только нужно определиться, на что потратить эти 10 миллионов рублей.

- Мы планируем направить данные средства в первую очередь нашим поликлиникам, которые оказывают медицинскую помощь с использованием информационных систем, - сообщил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Ведение электронных медицинских карт, взаимодействие с информационными системами Минздрава РФ. В настоящее время ведётся анализ потребности медицинских организаций в доработке информационных систем с учётом требований Минздрава России.

По сравнению с переоборудованием, прививки куда менее важная тема, но тем не менее, на почту губернатора уже пришло несколько сообщений, в том числе из Апатитов. Жители города хотели пройти вакцинацию от клещевого энцефалита, но в местной поликлинике им отказали, сославшись на отсутствие препаратов. По словам профильного министра, решением ситуацией уже занимаются.