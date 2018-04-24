РАМКИ ЗАКОНА: Новое лицо и новые формы деятельности современных преступных сообществПриходит лето и график отключения горячей воды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»24.04.18 19:30

Лето ещё не пришло, а к зиме уже пора готовиться

Ещё не закончили один, а скоро должны начать готовиться к следующему. Это об отопительном сезоне. В правительстве региона уже  задумались о распределении субсидий на ремонты теплосетей в городах области. Об этом шла речь на оперативном совещании при губернаторе, участники которого так же обсудили причины истории с задержкой рейса теплохода «Клавдия Еланская», который  из-за шторма вместе с пассажирами - жителями Островного был вынужден почти неделю простаивать в Мурманске.

Ситуация с теплоходом «Клавдия Еланская», на котором из-за непогоды и поломки причала в ЗАТО Островной почти неделю были вынуждены жить пассажиры, в том числе и маленькие дети, вызвала широкий резонанс в нашем регионе. Судно ещё на прошлой  неделе доставило жителей Гремихи домой и успело вернуться в Мурманск, но вокруг внештатной ситуации до сих пор ходит много разговоров. По словам властей, за развитием событий  они следили и держали ситуацию на контроле.   

- Сейчас обслуживание пассажиров ведётся в соответствии с утверждённым расписанием, погодные условия позволяют это делать, - отметил во время совещания Дмитрий Сосни, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. - Службы Северного флота приступили к восстановлению причала, сделали всё в полном объёме, как он был до повреждения. Хотя и раньше, как мы говорили, с поддержкой сил Северного флота швартовка,  посадка и высадка пассажиров, разгрузка грузов  были безопасными.

На некоторых Интернет-ресурсах даже писали о том, что, отрезанный от Большой земли Островной испытывает сильный дефицит продуктов. Насколько такая информация была достоверной, неизвестно, но в настоящее время в администрации ЗАТО говорят о том, что с провизией всё в порядке.  Гремиха - один из немногих муниципалитетов области, дома которого полностью отапливаются за счёт электрических бойлеров, а не мазутных котельных. Отопительный сезон в регионе ещё не закончен, а в правительстве области уже задумались о подготовке к следующему.

- На производство работ по капитальному ремонту инженерных сетей  и объектов ЖКХ муниципальных образований в рамках программы обеспечения комфортной среды населения предусмотрены средства  областного бюджета в объеме 94 миллиона рублей, - сообщил участника оперативного заседания Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области.  Представить субсидии планируется 19 муниципальным образованиям региона.

Такая  спешка вовсе не кажется блажью, учитывая короткое мурманское лето. Обычно отопление в домах отключают в конце мая, но, например, в прошлом  холодном году энергетики  поддерживали работу котлов до последнего. Ремонтировать теплосети придётся на деньги областной казны, а вот  на внедрение информационных технологий в медицинских учреждениях средства выделил федеральный центр. Так что региональному Минздраву только нужно определиться, на что потратить эти 10 миллионов рублей. 

- Мы планируем направить данные средства в первую очередь нашим поликлиникам, которые оказывают медицинскую помощь с использованием информационных систем, - сообщил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Ведение электронных медицинских карт, взаимодействие с информационными системами Минздрава РФ.  В настоящее время ведётся анализ потребности медицинских организаций в доработке информационных систем с учётом требований Минздрава России.  

По сравнению с переоборудованием, прививки куда менее важная тема, но тем не менее, на почту губернатора уже пришло несколько сообщений, в том числе из Апатитов. Жители города хотели пройти вакцинацию от клещевого энцефалита, но в местной поликлинике им отказали, сославшись на  отсутствие препаратов. По словам профильного министра, решением ситуацией уже занимаются.    

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 446 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа.04:55«Главные люди». Ток-шоу (6+)
-PRO ДеньгиОптовики продолжили поднимать цены на топливо, за ними потянулись и АЗС Мурманской области-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика