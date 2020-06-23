Лето на дворе – пора ремонтировать крыши

Каждую весну появляются дома, в которых возникают проблемы с текущей крышей. Но отремонтировать кровлю можно только в летний период, когда снег уже растаял. Если для починки требуется не капитальный, а лишь локальный ремонт, управляющие компании справляются своими силами.

Например, в многоквартирном доме № 22 по улице Александрова нужно было отремонтировать кровлю над двумя квартирами.

Рабочие уже приступили к своим непосредственным обязанностям. В этом году для таких работ «Севжилсервис» использует новый материал – ризолин. Он надежнее и дольше служит. Всего в обслуживании управляющей компании «Севжилсервис» находятся около 300 домов в Ленинском округе. За короткий период, до появления первого снега, специалисты отремонтируют все поврежденные участки, чтобы зиму мурманчане провели в тепле и комфорте.

Ирина Кузьмичева, специалист отдела развития управляющей компании «Севжилсервис»: «Ленинский район считается достаточно сложным для обслуживания, потому что жилищный фонд здесь старый и требует уже не просто текущего, а даже капитального ремонта. Но кое-где мы можем справиться и своими силами. В том числе, в локальном ремонте кровель. В месяц мы примерно 1000 квадратных метров кровли делаем. Сюда относится и мягкая кровля, и замена шифера».