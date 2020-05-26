Лето на дворе! Внимание, дети на дорогах!

С приходом тепла на улицах города становится всё больше детей. Они бывают так увлечены своими играми, что забывают об элементарных правилах безопасности и могут легко стать жертвами ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции на территории региона до конца мая будут проводить профилактические рейды, цель которых напомнить водителям и детям правила дорожного движения.

Автолюбителям стоит учитывать, что многие ребята в этом году выезжать в отпуск не будут, поэтому при управлении транспортом нужно быть предельно внимательными, особенно возле остановок общественного транспорта, на пешеходных переходах и при движении по жилым зонам и дворовой территории.

Евгения Новикова, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «Мы обращаемся к родителям с просьбой провести с детьми профилактические беседы. Дети правила знают, но когда дело доходит до практики, то многие об этом забывают».