Лето на календаре – время идти на «Нордическую выставку» одежды

На заключительной неделе в Кировске проходит «Нордическая выставка» одежды, на которая реализуются остатки коллекций верхней одежды с закрывшихся норвежских и европейских магазинов. Выставка продлится по 7 июля включительно.

По словам экспертов, санкциями недружественные страны, среди которых с прошлого года и Норвегия, нанесли ущерб прежде всего себе. В России, например, из-за закрытия брендовых магазинов осталась огромная партия высококачественного товара. Этот остаток теперь распродаётся по всей стране на «Нордических выставках».

Дарин, менеджер «Нордической выставки»: «Наша компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток в закрывшихся магазинах в Санкт Петербурге и распродаёт весь товарный остаток со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и финские «Аляски», скандинавские пуховики, облегчённые дублёнки. Но большой акцент мы делаем именно на демисезон и лето. Это кожаные куртки, плащи, пуховики, летние ветровки и штормовки. Размерный ряд от 40-го до 74-го размера включительно».

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Представляю вашему вниманию кожаные модели от компании «Санши». Данные модели выполнены из натуральной телячьей кожи, обработаны полифит-маслами. Они идеально подходят на демисезон – весну и осень, на летний период. Преимущество данной модели — есть затяжной пояс на кунисках, его можно подтянуть. Цветовая палитра представлена в разных цветах».

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо мне всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз! Оно лёгкое - это два! И третье - это цвет. Он такой необычный, такой современный, скажем так. Мне понравилось очень, думаю буду носить с удовольствием».

Только по 7 июля включительно с 10 до 20 часов в Кировске будут представлены коллекции женских и мужских курток с размерным рядом от 4-го2 до 80-го. «Нордическая выставка» работает по адресу: просп. Ленина, 10а (бывший книжный магазин «Сайда». Ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.