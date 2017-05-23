День за днём с «Арктик-ТВ»23.05.17 19:30
Лето на лыжах встречаем в Хибинах!
Снежная зима, которая заставила в этом году хвататься за голову коммунальщиков, оказалась на руку сноубордистам и горнолыжникам. Впервые на склонах Хибин в Кировске продлили сезон до начала июня.
Обычно к середине мая горнолыжные склоны Кировска уже закрывают сезон и уходят на летний простой, но 2017 год, похоже, войдёт в историю самым долгим периодом работы и летними катаниями на лыжах. На Кукисвумчорре подъёмники будут работать до 4 июня, а на склоне Большой Вудъявр катания продлятся до 1 июня. При этом в День Химика, 28 мая, покататься можно будет бесплатно.
Закрытие сезона этого года администрация спортивного комплекса обещает отметить уникальными летними заездами. Такого в России больше нигде не встретить!
Комментарии
-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-Нам интересно Ваше мнение17.05.17: «Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», - сообщил Владимир Путин, президент РФ, на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном. А вы уже ощущаете рост своего благосостояния?Проголосовал: 511 человек
-Скоро в эфире23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.00:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.01:00«Международные новости». Информационная программа01:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ апреле розничная торговля перестала снижаться - впервые с начала 2015 годаЗарплата у россиян стала больше, а реальные денежные доходы - меньше-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 45 копеек, доллара – почти на 6 копеекДоллар пошёл на повышение-PRO ЭнергетикуЭнергетики региона готовы к пропуску паводковых водКоманда Апатитской ТЭЦ стала победителем соревнований оперативного персонала ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 маяПрофильная рабочая группа обсудила перспективные варианты обращения с отдельными видами отходов в Мурманской области-PRO Нефть и газТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут ХинБогатства Арктики стоят дорого в эпоху дешевой нефти-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг