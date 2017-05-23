Лето на лыжах встречаем в Хибинах!

Снежная зима, которая заставила в этом году хвататься за голову коммунальщиков, оказалась на руку сноубордистам и горнолыжникам. Впервые на склонах Хибин в Кировске продлили сезон до начала июня.

Обычно к середине мая горнолыжные склоны Кировска уже закрывают сезон и уходят на летний простой, но 2017 год, похоже, войдёт в историю самым долгим периодом работы и летними катаниями на лыжах. На Кукисвумчорре подъёмники будут работать до 4 июня, а на склоне Большой Вудъявр катания продлятся до 1 июня. При этом в День Химика, 28 мая, покататься можно будет бесплатно.

Закрытие сезона этого года администрация спортивного комплекса обещает отметить уникальными летними заездами. Такого в России больше нигде не встретить!