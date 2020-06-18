Лето на улице - депутаты во дворе

Специалисты округов Мурманска вместе с депутатами горсовета продолжают рейды по проверке работы коммунальщиков. В этот раз комиссия осмотрела двор на Кольском проспекте, 102.

Осмотр этого двора на Кольском проспекте не оставил негативных впечатлений у проверяющих. Территория чистая, ухоженная. Недавно здесь установили новую контейнерную площадку. Однако опытный взгляд участников рейда зацепила не почищенная парковка.

Игорь Корявко, заместитель начальника управления Первомайского административного округа: «Эта парковка вся в песке. Видно, что здесь с зимы песок не убирался. А это обязанность управляющей компании, она должна эту работу выполнять. Естественно, будет выдано предписание, чтобы они эту работу выполнили. Если оно не будет выполнено, то будут составлены материалы, а должностное лицо управляющей компании будет привлекаться к административной ответственности».

Штраф для коммунальщиков может составить до 50 тысяч рублей. Но снимать деньги с компании, скорее всего, не будут, по словам депутата Виталия Кириллова, этот двор на хорошем счету.

Виталий Кириллов, депутат Совета депутатов города Мурманска: «В этом дворе в прошлом году совместными усилиями сделали ливневую канализацию. Была большая проблема. Сейчас её нет. Я только что разговаривал с бывшим председателем ТСЖ одного из соседних домов. Он говорит, что в принципе, здесь по блоку домов рядом больших проблем нет».

С начала года в Первомайском округе проведено 114 рейдов по обследованию придомовых территорий. Составлено более тысячи актов, из которых 450 – направлены для привлечения должностных лиц к административной ответственности. Уже наложено штрафов почти на три миллиона рублей.