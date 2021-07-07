Лето на улице – специалисты компании «Севжилсервис» активно занялись благоустройством

Пока на мурманских улицах стоят жаркие солнечные дни управляющая компания «Севжилсервис» занимается благоустройством. Сейчас сотрудники обновляют входные группы сразу в 20 домах Ленинского округа областного центра. Все это делается для того, чтобы жить здесь было уютнее.

Отметим, что такой способ ремонта был опробован ещё весной, а сейчас работы набирают больший темп.

Кирилл Чудинов, генеральный директор управляющей компании «Севжилсервис»: «За зимний период мы выполнили несколько входных групп в качестве пилотного проекта. Весной докатали ещё 40. Посмотрели, как это будет в эксплуатации, оценили все сложности монтажа и работы. Сейчас переходим от пилотного проекта к плановой стадии реализации. И к осени будет порядка 150 входных групп сделано в Ленинском округе города Мурманска.

Жильцы обновляемых домов могут не беспокоиться о качестве проделанных работ. Такая входная группа не только красива, но ещё долговечна. Первые такие ремонты были сделаны вначале зимы и суровые холода пережили отлично.