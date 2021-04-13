Лето надежды - вирусологи считают маловероятной новую вспышку заболеваемости COVID-19 в России

51 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за прошедшие сутки. 3 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+27), Кандалакшском районе (+7) и Североморске (+6).

Зрители, следящие за статистикой, могут заметить, что она постепенно радует снижением числа заболевших. Но изменится ли ситуация с приходом теплого времени года? Вирусологи считают маловероятной вспышку заболеваемости COVID-19 в России летом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова вирусолога, профессора МГУ Алексея Аграновского. «Небольшие подъёмы могут быть, но не резкие», - подчеркнул эксперт. Он напомнил, в частности, о массовой вакцинации в стране: хотя так называемый популяционный иммунитет у россиян пока не сформировался.