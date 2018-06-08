Лето пришло, отопление в Мурманске отключают

Мурманск - последний город нашего региона, где ещё не отключили отопление в домах жилого сектора. На оперативном совещании в региональном правительстве помимо проблем и перспектив Ковдорского района обсудили и тему прекращения подачи тепла в дома жителей столицы Заполярья.

В мае температура воздуха в течение пяти дней держалась выше плюс 8 градусов, этого хватило, чтобы муниципальные администрации приняли решение об отключении батарей в многоквартирных домах. Так поступили везде по области, кроме Мурманска, в котором отопительный сезон продолжается до сих пор.

Когда на улице похолодало, люди в квартирах начали замерзать, на почту губернатора стали поступать обращения с просьбами вернуть отопление. Но запустить системы подачи теплоносителя, как объяснили энергетики, уже невозможно из-за оперссовок и ремонтных работ на котельных. Лишь небольшое число муниципалитетов, где ещё не успели начать эти работы, смогли восстановить теплоснабжение детских учреждений и больниц.

Но жителям областного центра не стоит обольщаться, уже принято решение отключить батареи 13 июня, так как новый отопительный сезон нужно начать 25 августа, а для этого требуется время для проведения подготовительных и ремонтных работ.