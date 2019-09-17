Лето прошло, началась подготовка к зиме

Лето прошло, началась осень. А вместе с листопадами появилась новая работа для управления дорожного хозяйства. В преддверии холодов сотрудники предприятия убирают скошенную траву и листья.

На улице Володарского работает целая бригада людей в оранжевых жилетах. Вооруженные метлами, граблями и лопатами, они быстро и умело очищают газоны вдоль дороги от опавших листьев, скошенной травы и разнообразного мусора. Заодно подметают и тротуары. За бригадой дворников следуют несколько тракторов - к ним в ковши отправляется всё собранное на улице. Работа - обычная, но крайне необходимая в осенний период. Опавших листьев пока немного, но если не обращать на них внимание - совсем скоро они покроют всю землю, а затем сгниют и превратятся в грязь. Чтобы улицы выглядели опрятно - такая работа сейчас идёт по всему городу.

Станислав Ланин, руководитель «Управления дорожного хозяйства»: «Также на дорогах города осуществляется поддерживающий ремонт восстановительный, большими и маленькими картами. Ну и сбор смёта песка. За летний период было собрано более 4000 песка смёта с дорог города. Ну и если говорить о количестве техники, то в день - порядка 88 единиц. Ну и обслуживает город порядка 150 сотрудников».