Лето в регион пришло, теперь ждите тепла

Какая погода ждёт мурманчан в ближайшие дни? Стоит ли нам доставать варежки и зимние свитера?

Температура воздуха до конца недели точно не превысит отметку в 10 градусов. По всей территории Заполярья наблюдаются шквальные порывы ветра и смешанные осадки. Первый летний снег выпал в Кандалакше, Ревде, посёлке Ловозеро, Мончегорске, Оленегорске и других городах региона, включая Мурманск. Однако, в столице Заполярья ледяной налёт быстро растаял. Интернет пестрит различными постами и фотографиями, которые выкладывают удивлённые пользователи. Но синоптики такую погоду в это время года считают нормальной.

- Близко к тому, что должно быть в начале июня, - успокаивает северян Елена Сиеккинен, начальник Мурманского гидрометцентра. - Абсолютно близко к тому. И мокрый снег, и порывистый ветер - это нормальные явления для начала июня на Кольском полуострове.

Такая погода, скорее всего, продержится в Мурманске до конца недели, но и потом синоптики не прогнозируют прихода летней жары. Но расстраиваться жителям Заполярья не стоит, остальные регионы Европейской части России так же оказались под влиянием этого циклона.

- К сожалению, в самых неблагоприятных условиях оказывается именно Мурманская область – северная её часть, - отмечает Елена Сиеккинен, начальник Мурманского гидрометцентра. - Сегодня ветер по всей территории Мурманской области неблагоприятных значений - 15-17 м/с, на севере - до 18 м/с. Ветер в неблагоприятных значениях сохраниться ещё и завтра, не исключено, что и послезавтра... А в южной части региона ветер начнёт стихать. Температуры воздуха пока останутся низкими.

Самая низкая среднесуточная температура в этот день была в 1945 году, а вот самая высокая - совсем недавно - в 2014-ом. Тогда в Мурманске было 26 градусов выше нуля. Такие показатели не свидетельствуют о том, что лето в регионе будет плохим. Уже во второй половине июня столбик термометра, предположительно, приблизится к отметке 20 градусов.