После продолжительной необычной жары в Мурманск пришли дожди. Для грибников эта пора долгожданная, но многие вздохнули, неужели больше не будет тепла? Специалисты гидрометцентра нам всё рассказали.

Начало августа в Заполярье стало необычайно жарким. Температура поднималась настолько, что даже обновила два суточных рекорда за всю историю наблюдений.

Однако сейчас Мурманск и область накрыли проливные дожди, потому что Кольский полуостров находится под влиянием циклона. И по мере его смещения на юго-восток Баренцева моря начинается разворот ветра от южных ромбов к северным.

Елена Сиеккинен, начальник Гидрометцентра: «А это значит, что ничего хорошего нам ждать не придётся. Уже сейчас ветер в Никеле развернулся к северо-восточному, отмечаются обильные осадки и даже грозы. Поэтому сегодня погода будет меняться и у нас с вами начнёт понижаться температура воздуха».

Похолоданием назвать эту погоду неверно, потому что по данным метеорологов, температура выровнялась к климатической норме. Конечно, не все северяне рады таким переменам и надеются на продолжение курортной жары. Но такого тепла в этом году уже ждать не стоит, отмечают специалисты.

Елена Сиеккинен, начальник Гидрометцентра: «Температура воздуха среднесуточная будет близка к своей климатической норме августа месяца: +10, +13 градусов. Если заглядывать по 22 августа, дальше даже не берёмся смотреть, то преобладающая температура воздуха ночью от +3 до +10 градусов, а в дневные часы от +11 до +17 градусов».

Что касается прогнозов на стремительно приближающийся сентябрь, то их делать рано. Уж слишком переменчивая наша северная погода.