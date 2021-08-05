Летом побывать на море мечтают не только люди, но и медведи

Вот и медведь, выбрался на берег Териберки, чтобы насладиться красивым видом. Ролик с косолапым на берегу океана опубликовала в соцсетях одна из туристок, которая приехала в наш регион с семьей из Санкт-Петербурга.

В районе села на побережье Баренцева моря медведей видят не впервые. Специалисты напоминают, что подкармливать животных строго-настрого запрещено. Памятка о том, как вести себя при встрече с хищником, есть на сайте регионального Министерства природных ресурсов и экологии.