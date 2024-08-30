Летом покупать зимнюю одежду намного выгоднее в Мончегорске, Оленегорске и Ковдоре

Последние три дня работает выставка верхней одежды норвежских и европейских брендов от компании «Орсо Групп».

Как удалось нашей российской компании в условиях санкций и ограничений стран Евросоюза, которые повлияли на российский рынок одежды, выйти из ситуации и создать такой проект, узнаем в нашем сюжете.

На сегодняшний день контакты России и Норвегии сведены к минимуму. И это оказывает огромное влияние на рынок одежды скандинавских брендов. Покупательский спрос покрывает только товарный остаток, который распродают на «Нордических выставках» от нашей компании «Орсо Групп», которая реализует вещи по привлекательным ценам.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но как говорится, ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70%».

Арина, менеджер «Нордической выставки»: «Это демисезонная куртка от компании «Volpe dorate». Она на верблюжьей шерсти. Снаружи материал артик тэк. Эта модель совсем не промокает и не продувается. Можно спокойно выходить и в дождь, и в ветер, и в снег. Ей всё нипочём. Модель средней длины, всё прикрывает. Но при этом она не сильно длинная - удобно будет как и в машине, так и на улице пешком ходить. Куртка имеет огромное количество карманов - мечта любого мужчины».

Также на выставке представлена продукция из Греции, Финляндии, Италии, Канады и Германии. Модели на все сезоны: от норковых шуб и дублёнок до кожаных курток. Инновационная технология позволяет сочетать, казалось бы, несочетаемое: лёгкость и комфорт с теплостойкостью и практичностью.

Только по 1 сентября включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70%, будет представлена в Мончегорске на центральной площади в Торговом Доме «Дружба» по адресу: проспект Металлургов, 34 (1-й этаж); в Ковдоре по адресу: улица Кирова, 10 (помещении бывшего магазина «Связной»). И в Оленегорске на Ленинградском проспекте, 5 (1-й этаж, слева от магазина «Магнит», время работы здесь - с 11 до 19 часов).

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