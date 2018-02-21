Летящая на метле девушка, изображенная на фоне города, стала украшением подъезда

Необычный художественный объект открылся в доме на улице Георгия Седова, 16. Теперь, заходя в дом, каждый гость и квартирант сможет приобщиться к творчеству русского писателя Михаила Булгакова.

Нетрудно догадаться, что вдохновением для художников в этом случае стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Летящая на метле девушка, изображенная на фоне города, стала украшением одного из домов Мурманска. Над реализацией картины трудилась группа из 5 художников. По мнению авторов, новый арт-объект это не только творческий порыв, но и реклама. Так молодые дарования ищут себе работу.

Организаторы проекта - Объединение молодёжных центров не только хотят видеть город ярким, но и заинтересованы в поддержке талантливых людей, способных преобразить городское пространство.

Напомним, подъезд дома на улице Седова – это уже четвертая и заключительная работа проекта «Арт-подъезд: искусство у порога». Другие «полотна» живописцы посвятили Валентину Пикулю, Владимиру Высоцкому и Николаю Колычеву.