Лев Денисов: фестиваль северной культуры «Имандра» - хедлайнер этого лета

23-24 августа в Мончегорске пройдёт Фестиваль северной культуры «Имандра» - крупнейший в Мурманской области летний фестиваль под открытым небом для всей семьи, где каждый сможет отправиться в путешествие по миру Севера.

Это колоритное событие с историческими реконструкциями, тематическими музыкальными выступлениями и лекторием. А ещё его участники смогут побывать на средневековом фуд-корте!

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Лев Денисов, один из основателей этого фестиваля, рассказывает о самых интересных локациях и сюрпризах праздника культуры «Имандра» в городе металлургов.