Лезем в купель, зная о возможных последствиях

В ночь с 18 на 19 января верующие отмечают один из важнейших православных праздников – Крещение. В это время в России принято окунаться в прорубь или обливаться холодной водой. Но так ли полезны такие экстремальные, с точки зрения медицины, процедуры?

Системное моржевание способствует оздоровлению организма, отмечают эксперты, но погружение в прорубь раз в году – становится сильнейшим стрессом для организма. Спасатели напоминают о правилах купания на Крещение.

Окунаться следует в специально оборудованный прорубь у берега под присмотром спасателей. Перед купанием нужно разогреть тело, сделав разминку или пробежку. Подходить к купели надо в удобной и нескользящей обуви. Окунаться лучше по шею, чтобы не замочить голову и избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Кроме того, прыжки в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести холодовому шоку.

Входя в воду первый раз, старайтесь быстро достигнуть нужной глубины, но не плавайте. Не находитесь в проруби более минуты, чтобы избежать переохлаждения организма. После купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.