Лежбище моржей на острове Вайгач временно закрыто для туристов

Ограничения связаны с выросшей в этом районе туристической активностью. Учёные отмечают, что животные покидают излюбленные места. Их пугают звуки моторных лодок и высадки людей.

Временные ограничения введены по инициативе Всемирного фонда дикой природы России.

Мыс Лямчин нос – одно из излюбленных мест атлантических моржей. На лежбище каждый год выходили более тысячи животных. Начиная с 2019 года эксперты отмечают значительное снижение их количества на острове Вайгач. А ещё учёные регистрировали истощенных, ослабленных особей.

Всемирный фонд дикой природы обратился в департамент природопользования Ненецкого автономного округа с просьбой ввести временный запрет на посещения этого лежбища до стабилизации ситуации. Им предстоит выяснить, почему туристы нарушают введённые правила.