Льготное страхование от несчастных случаев - только для членов профсоюза

Новая программа стала возможна благодаря содействию крупной компании. Эту и другие важные темы обсудили сегодня в облсовпрофе.

Профсоюзное движение работает как и раньше. Например, для участников облсовпроф в этом году выбил лучшие условия по страхованию от несчастных случаев и болезней. Речь не только о сниженной стоимости услуги, но и более быстром оформлении в страховых случаях.

Александр Первухин, председатель Мурманского облсовпрофа: «Сегодня, если простого труженика – не члена профсоюза, страхуют от несчастных случаев и заболеваний в размере 1 тысячи рублей, то для членов профсоюза мы договорились, что будут страховать за 150 рублей. Это существенная разница».

Вопрос занятости населения также волнует специалистов профсоюзного движения и вынесен на повестку. В нашем регионе менее 1% нетрудоустроенных граждан. Эта положительная динамика связана с развитием производства в Заполярье, большим кадровым спросом. Вторая причина - немалый отток населения, который и сокращает численность безработных. При этом, нетрудоустроенными остаются менее 3,5 тысячи человек, несмотря на то что доступных вакансий в регионе 21 тысяча.

Александр Первухин, председатель Мурманского облсовпрофа: «При таком соотношении у нас вообще не должно быть безработицы. Но, анализируя ситуацию, разговаривая с людьми, они говорят, что условия труда их не устраивает во многих организациях. Не устраивает низкая зарплата. Некоторые говорят, что мы бы пошли, но нас не берут из-за отсутствия профильного образования. Необходимо, чтобы людей переучивали».

Ещё одной важной темой обсуждения на заседании стало заключение коллективных договоров. В них прописаны условия, льготы и прочее. Этот вопрос взволновал облсовпроф из-за их уменьшения на государственных предприятиях.