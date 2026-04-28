Льготную программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» расширили на несколько категорий граждан, включая защитников приграничных территорий России и медработников
Теперь воспользоваться условиями «Арктической ипотеки» могут граждане, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения в Россию, пресечении провокаций на границе и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения СВО.
Также льготное кредитование теперь доступно для работников государственных и муниципальных медучреждений, имеющих специальную лицензию на медицинскую деятельность, даже, если этот вид деятельности является дополнительным. Речь идёт в том числе и о медработниках домов престарелых и региональных отделений соцзащиты населения.
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
