«Лица героев»: в гимназии №6 Мурманска увековечили память Александра Шабалина

В преддверии 9 мая по всей стране продолжают вспоминать героев Великой Отечественной войны. Например, в гимназии №6 увековечили память Александра Шабалина с помощью настенной живописи.

В гимназии №6 Мурманска уже всё готово к главному празднику весны. На переменах звучат песни военных лет, в коридорах выставлены арт-объекты знаковых символов Великой Отечественной войны. А главным событием, приуроченным ко Дню Победы, стало открытие мурала Александру Осиповичу Шабалину.

Нина Зубарева, директор Гимназии №6 г. Мурманска: «Отрадно, что дети отнеслись, не только положительно к этому, но и понимают значимость открытия этого мурала. Трепетно относятся к самому кабинету, они аккуратно проходят в аудиторию, задают много вопросов, касающихся исторических событий, связанных с Шабалиным».

Александр Шабалин - дважды Герой Советского Союза, военный моряк. Вошёл в историю, как один из наиболее результативных командиров торпедных катеров в годы Великой Отечественной войны. Биографию контр-адмирала можно подробно изучить, перейдя по QR-коду, размещенному рядом с муралом.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Я абсолютно уверен, что, прочитав историю подвигов Александра Осиповича, школьники, в том числе и шестой гимназии, смогут по-новому переосмыслить свой жизненный путь. Понять, что нужно сделать, чтобы быть таким же преданным стране патриотом, таким же успешным и результативным человеком, таким героем, каким был Александр Осипович Шабалин».

Дмитрий Коваленко, Депутат Совета депутатов города Мурманска: «Нашу страну победить на поле боя невозможно. Мы воюем сейчас с теми, кто пытается стереть нашу историю, пытается, чтобы мы забыли свои корни, своих предков. Я думаю, что мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы этого не допустить».

Открытие мурала в гимназии №6 Мурманска это часть проекта «Лица героев», благодаря которому школьники могут узнать много интересных фактов о событиях как Великой Отечественной войны, так и специальной военной операции.