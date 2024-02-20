Лицеисты пришли в гости к региональным парламентариям

На день рождения принято приглашать гостей. Депутатам областной Думы такая традиция тоже по душе. В период празднования 30-летия парламента состоялась необычная встреча с молодёжью. Ученики лицея №2 пришли в гости к региональным парламентариям.

В этот раз депутатские кресла заняты новыми лицами. Это ученики 8-го и 9-го классов второго мурманского лицея, они так знакомятся с областной Думой. Парламентарии пригласили ребят, чтобы рассказать о своей работе и о том, что они делают для улучшения жизни молодёжи нашего региона.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы понимаем, что это школьники. Но в перспективе кто-то, возможно, захочет стать юристом, кто-то захочет работать в государственной, муниципальной власти. И такое первое знакомство с законодательной властью региона, я думаю, для них крайне полезно будет».

Заинтересованность в глазах школьников видна сразу. Это и неудивительно, ведь каждый пришёл сюда по своему желанию.

Глеб Андрейченко, ученик мурманского лицея №2: «решил посмотреть, как это всё работает изнутри, почерпнуть для себя новые знания. В конце концов, закрепить на практике то, чему нас учат на уроке обществознания. Я хотел связать свою жизнь с юриспруденцией, но если всё настолько сильно меня заинтересует, то, возможно, когда-нибудь буду работать здесь».

Встречи с молодежью в областной Думе практикуют не первый год. И по признанию педагогов лицея, после таких визитов они получают восторженные отзывы от своих учеников.

Елена Чубатюк, педагог мурманского лицея №2: «Конечно, отклики только положительные. Для ребят - это возможность посмотреть, каким образом происходит работа депутатов областной Думы, в каком ключе, в частности, в конференц-зале проходит принятие законов».

Помимо беседы с депутатами школьники стали участниками викторины о Мурманской областной Думе и деловой игры. Для них провели экскурсию по парламенту, а самые активные участники получили памятные сувениры в конце визита.