Лицеисты присягают на верность науке и служению миру

19 октября отмечается Всероссийский день лицеиста. В честь этого события в губернаторском лицеи прошли торжества и был открыт мурал, посвящённый великому исследователю Арктики Ивану Дмитриевичу Папанину.

Праздник берёт свое начало с открытия Императорского Царскосельского лицея, ставшего альма-матер для многих выдающихся людей, включая и великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь праздника мурманские лицеисты чествовали и другого легендарного человека, внесшего существенный вклад в изучение и освоение Арктики. Присоединяясь к проекту «Лица героев», юные северяне создали реконструкцию работы научного отряда Ивана Дмитриевича Папанина на первой станции Северный полюс.

Но самой волнующей частью торжества стало посвящение новобранцев в лицеисты. Для воспитанников учебного заведения – это не просто набор торжественных клятв, а присяга на верность науке и служению миру. Поздравил лицеистов с их первыми шагами на пути к открытиям и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я уверен, что у вас всё получится! Поздравляю вас с праздником!».

Вместе с главой региона учащиеся вложили в капсулу времени свои напутствия будущим поколениям. Теперь она будет ждать своего часа в стенах Губернаторского лицея

К октябрю юные лицеисты уже смогли оценить достоинства нового учебного заведения и поделились своими впечатлениями.

Александр Решетко, учащийся 10-го класса: «Мне здесь очень нравится учиться».

Главное, это то, что наставники здесь собрались одни из самых лучших в Заполярье.

Анастасия Нехороших, учитель математики, педагог дополнительного образования курса «Робототехника»: «Я для каждого нахожу слова поддержки».

Лицеисты обучаются по новой системе, где теория чередуется с практикой в интересной и доступной форме. Помимо современных методик и сам лицей отличается тем, что это совершенно другой подход к оснащению классов и досуговых зон. Здесь каждый найдёт занятие по душе.

Кристина Монахова, учащаяся 5-го класса Губернаторского лицея: «В технопарке или библиотеке можно сделать домашнее задание … Везде стоят пуфы, очень удобно».

В лицее есть кабинет робототехники и беспилотных летательных аппаратов с мастерской, где собираются дроны и роботов, большая химическая лаборатория и зал для киберспорта.

Губернаторский лицей – это уникальное образовательное учреждение – школа полного дня, которая сочетает фундаментальную научную подготовку с практической работой. К тому же здесь ребята учатся с уклоном в востребованные направления в Заполярье: Северный морской путь, минеральные ресурсы, биоресурсы и биотехнологии.