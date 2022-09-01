Лицей «Академия Яндекса» в Мурманске начал набор школьников на новый учебный год

Стать участниками курсов могут ребята 8−10 классов, которые хотят развиваться в IT и интересуются программированием. За два года школьники освоят азы «Пайтон» — одного из самых востребованных языков программирования.

Чтобы попасть на учебу в лицей, необходимо заполнить анкету на сайте и пройти тестирование. В Мурманске, как и в прошлом году, лицей возобновит работу на двух площадках — в Мурманском арктическом государственном университете и на базе Центра управления регионом.

Будущих учеников ждут интересные лекции, а также практические занятия для закрепления материала. Учёбе в «Академии Яндекса» нужно будет уделять минимум 8 часов в неделю.

Образовательная программа бесплатная.