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День за днём с «Арктик-ТВ»29.03.18 19:30

Личные встречи губернатора с северянами помогают решать проблемы, затрагивающие интересы многих

Количество обращений, поступающих в региональное правительство, растёт ежегодно. С 2013 по 2017 год их число увеличилось в три раза.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун по поручению президента провела личный приём граждан. Глава региона традиционно акцентировала внимание на проблемах, затрагивающих большинство северян.

В прошлом году в региональное правительство поступило более тысячи обращений. Для сравнения, в 2013 году  только 660 северян попросили  у губернатора помощи. С чем это связано: с повышением доверия к власти или с выросшим количеством пробелов в законодательстве? Ответить однозначно на этот вопрос сложно. И всё же представители власти постоянно совершенствует механизмы взаимодействия с гражданами.

- Ни одно обращение, поступающее в правительство Мурманской области или мне лично, не остаётся без ответа, поскольку есть соответствующие законы и механизмы их исполнения, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Что касается личного приёма граждан, то на него я, как правило, выношу вопросы, касающиеся не чьих-то персональных интересов, а интересов общества.

Самые серьезные и глобальные темы глава региона старается обсудить лично, прибегая к помощи специалистов в той или иной отрасли.

Жительница Североморска Наталия Суходольская крайне обеспокоена пересечением улицы Кортик и шоссе, по которому автолюбители едут в населённый пункт. Этот участок дороги не освещён, а водители часто нарушают скоростной режим.  «Чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий в текущем году на данном пересечении  дорог был установлен прибор фото- и ведеофиксации, - сказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - В феврале текущего года мы заключили контракт на организацию освещения на этом участке дороги, в который входит проблемный перекрёсток с улицей Кортик».

До конца 2018 года в этом районе для удобства пешеходов  установят светофор.

К Марине Ковтун поступило очень много обращений, касающихся социальной сферы и льгот населения. Например, жительница Полярных Зорь обратила внимание губернатора на пробел в региональном законодательстве, который предусматривает право на возмещение расходов на проезд в лечебный санаторий. Женщина является опекуном ребёнка, которому потребовалась поездка в лечебное учреждение, вот только вернуть деньги за билеты женщине отказались.

- Спасибо, что вы обратили на это внимание Людмила Васильевна, - сказал Марина Ковтун, губернатор мурманской области. - Я сейчас же даю поручение Сергею Борисовичу Мякишеву подготовить проект закона о внесении изменений в закон Мурманской области об основах организации борьбы с туберкулёзом.

Этот пробел в законе Мурманской области Марина Ковтун обещала исправить уже к лету, чтобы с 1 июля поправки вступили в законную силу.

Аналогичный диалог помог в прошлом году расширить перечень льгот на виды транспорта. Путешествовать до пункта лечения стало возможно не только на поезде, но и на самолёте.

Комментарии

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27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 142 человека
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Последние комментарии

MotoRin
29.03.18 07:06
Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
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евгения
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что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
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sosed51
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