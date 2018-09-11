«Личный кабинет» вам в помощь - не забывайте платить налоги

УФНС России по Мурманской области напоминает гражданам об их обязанности по уплате имущественных налогов.

До 3 декабря необходимо оплатить транспортный и земельный налоги, налог на имущество и доходы физических лиц за 2017 год. Налоговые уведомления направляются не позднее 30 рабочих дней до наступления срока уплаты. Если вы не получите уведомление или в нём будет содержаться некорректная информация, необходимо обратиться в налоговую по месту жительства или по месту регистрации объектов налогообложения или через интернет.

- Есть такой инструмент как «Личный кабинет налогоплательщика», - говорит Юрий Пода, заместитель начальника ИФНС России по г.Мурманску. - Для этого надо прийти один раз в налоговую инспекцию с паспортом и получить логин и пароль. В «Личном кабинете» граждане могут посмотреть все свои объекты, налоговые уведомления, есть ли у них льготы, есть ли право на них.