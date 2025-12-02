Личный состав инженерных подразделений Северного флота приступил к активной боевой учёбе

На одном из полигонов в Мурманской области провели масштабные показные занятия по специальной подготовке. Их главная цель - отработать эффективное применение всего арсенала инженерных войск в условиях, максимально приближенных к боевым.

Руководил учениями начальник морской инженерной службы Северного флота Вадим Храпунов.

Вадим Храпунов, начальник морской инженерной службы СФ: «Занятия прошли успешно, цели занятия достигнуты. Очередной раз мы показали личному составу, что использование инженерных боеприпасов приводит к успеху при выполнении поставленных задач».

В занятиях участвовали начальники инженерных служб всех уровней и командный состав отдельного морского инженерного полка.

На практике военнослужащие детально изучили весь спектр задач: от подрывов бетонных и металлических сооружений до минирования и разминирования. Особый акцент сделан на инженерной разведке маршрутов и действиях разведдозора, в том числе в условиях угрозы со стороны беспилотников противника.

Также в парке боевых машин организовали практическое занятие по изучению боевых возможностей и особенностей применения образцов инженерного вооружения и военной техники.