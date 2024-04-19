Лицом к лицу: в «Академию телевидения» пришёл начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Мурманской области

Юных журналистов проекта «Академия телевидения» посетил представитель Росгвардии по Мурманской области, который рассказал ребятам о том, как работают силовые структуры в нашем регионе.

Журналистика – очень интересная стезя, ведь она открывает двери для знакомства с разными профессиями, уникальными личностями, так или иначе расширяет кругозор.

Юных журналистов проекта «Академия телевидения» посетил представитель Росгвардии по Мурманской области, который рассказал ребятам о том, как работают силовые структуры в нашем регионе.

«Академия телевидения» - проект, который позволяет молодым ребятам прикоснуться к настоящему миру медиа, познакомиться с интересными профессиями. В этот раз, например, гостем занятий стал представитель Росгвардии.

Павел Харченко, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Мурманской области: «Сегодня мы с вами пообщаемся на предмет того, что такое Росгвардия, что это за федеральная структура, какие функции она выполняет, какими подразделениями она представлена на территории Мурманской области, с чем приходится сотрудникам Росгвардии сталкиваться. Отвечу на ваши вопросы, расскажу про вузы Росгвардии, в том числе, если кто-то из вас хочет поступить, будет перспектива стать офицером Росгвардии».

Когда видишь серьёзных людей в форме по телевизору – это одно. Другое дело, когда представители таких профессий стоят перед тобой и рассказывают о своей опасной работе, о том, с чем сотрудники силового ведомства сталкиваются каждый день и что для них уже становится рутиной.

- Когда ночью по звонку объявляется тревога, ты выезжаешь вместе со спецназом, запрыгиваешь в вертолёт, буквально в течении 30-ти минут. И ты уже летишь в другую отдалённую точку нашей области. По информации, там злодеи. Нам нужно уметь высаживаться, совершить десантирование.

У ребят была возможность услышать интересные подробности о работе правоохранителей из первых уст, а также задать интересующие их вопросы.

- Как вы можете оценить ситуацию с преступностью в самом Мурманске? Росгвардеец подробно рассказал ученикам медиашколы и о спецподразделениях ведомства, отрядах ОМОН И СОБР.

Дарья Поздеева, учащаяся «Академии телевидения»: Мне понравилось больше всего то, как наш герой рассказывал о своей работе. Я узнала, что она очень сложная и нужна очень сильная подготовка».

После таких разговоров с представителями ведомства и правда начинаешь по-другому смотреть на некоторые вещи.

Екатерина Курчак, учащаяся «Академии телевидения»: «Сегодняшняя встреча прошла отлично. Я думаю, что большая часть мирных жителей даже представить себе не могут, как проходит оперативная работа сотрудников Росгвардии. Сегодня мы узнали некоторые подробности. Нам показали видеоролик, где мы увидели многое в действии. Например, какие экзамены сдают люди, сколько тренировок стоит за всем тем, что мы видим. Думаю, это очень тяжело и появляется действительно большое уважение к людям, которые работают в правоохранительных органах».