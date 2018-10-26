Лидеры первичных профсоюзных организаций системы ЖКХ стали участниками обучающего семинара

Более двадцати лидеров первичных профсоюзных организаций системы ЖКХ Мурманска стали участниками обучающего семинара в областном совете профсоюзов. Основные темы для обсуждения - пенсионная реформа в России и взаимодействие профсоюзов севера с общественными организациями Заполярья.

Лидерам профсоюзного движения приходится выполнять множество функций - быть не только хорошими организаторами, но и в какой-то степени психологами и даже юристами. Нашумевшая пенсионная реформа, принятая депутатами Госдумы около месяца назад, до сих пор вызывает много споров. Для северян существуют смягчающие поправки, но и они содержат нюансы, о которых нужно знать. Помочь работникам организаций разобраться в нововведениях призваны, в том числе, профсоюзы.

Как назвать мурманскую воздушную гавань - еще одна тема, которая в эти дни на слуху у северян. Предложений много, от первооткрывателей Арктики до современников, кто внес весомый вклад в развитие региона. Как прийти к единому мнению и выбрать имя самого достойного кандидата, тоже решали на семинаре.

Семинары в областном совете профсоюзов традиционно собирают десятки участников, и эти встречи нередко выходят за рамки простых лекций. К примеру, именно здесь появилась идея создания Арктической школы и многих других, в том числе, международных мероприятий.

По словам лидеров облсофпрофа, за последние годы профсоюзное движение Мурманской области значительно упрочило свои позиции. В организацию все чаще вступает молодежь, значительно помолодел и лидерский состав.