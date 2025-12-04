Лидеры студсоветов и их кураторы из 13 учебных заведений Мурманска приняли участие в обучающем семинаре

Встреча прошла в рамках городского проекта «Студенческая среда».

Проекту «Студенческая среда» уже 24 года, но он остаётся актуальной площадкой для раскрытия потенциала молодёжи до сих пор. В рамках программы для ребят проводят и образовательные семинары. На один из них в Центре опережающей профессиональной подготовки собрались те, от кого зависит атмосфера в студенческих коллективах – председатели студсоветов.

Ключевой темой семинара были основы эффективного лидерства. Спикер от «Росмолодёжи» Анна Павлова поделилась с участниками инструментами вовлечения и мотивации команд, основанными на опыте организации крупных федеральных событий. Психологи и специалисты учреждения «Молодёжь 51» также провели интерактивные сессии, посвящённые интересным вопросам: от профилактики выгорания и управления стрессом до развития гибкого мышления.

Полученные навыки помогут студентам не только эффективно решать задачи в своих коллективах, но и в будущем стать конкурентоспособными специалистами, готовыми вносить вклад в развитие Заполярья.

Любовь Плеханова, начальник Молодёжного центра гражданских инициатив «Молодёжь 51»: «Мы делаем студенческую среду комфортной, чтобы они знали, что в Мурманске можно взаимодействовать, посещать бесплатно мероприятия и знать, что в городе Мурманске есть чем заняться».

Участники встречи обменялись впечатлениями и наметили планы по внедрению полученных знаний в своих учебных заведениях.