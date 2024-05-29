Лихачам на дороге не место!

Любительницу быстрой езды задержали в Кольском районе после погони.

В дневное время мимо сотрудников автоинспекции на скорости по встречной полосе проехал автомобиль марки «Мазда». Два служебных экипажа незамедлительно выдвинулись за правонарушителем.

Но на требования сотрудников полиции остановить транспортное средство водитель иномарки не реагировала и продолжала создавать опасные ситуации.

Позже гонщицу удалось остановить, ей оказалась 34-летняя жительница Мурманска с явными признаками опьянения.

Автоледи отстранили от управления машиной, но алкотестер не выявил наличие алкоголя в крови. После чего полицейские предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования в специальном учреждении, сдав биоматериалы на химико-токсикологическое исследование.

Однако правонарушительница ответила категорическим отказом.

Теперь гражданке грозит штраф - тридцать тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.