День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.22 19:30
Лихтеровоз «Севморпуть» во втором рейсе до Петропавловска-Камчатского загружен на 90%
Об этом написал на своей странице в телеграм министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Напомним первый рейс этого года был загружен всего на 15%
Напомним, атомный контейнеровоз «Севморпуть» 23 сентября вышел во второй рейс по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург – Петропавловск-Камчатский – Восточный – Санкт-Петербург. В этот раз на Дальний Восток идут экспортные грузы в контейнерах и генеральные грузы: оборудование, машины, цемент. Назад лихтеровоз тоже пойдёт не пустым, транспорт загрузят на 84%. На борту перевезут в том числе рыбу.
Лихтеровоз должен вернуть в город на Неве 29 ноября. Пока что рейсы «Севморпути» субсидируются государством.
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Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
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Д.О. Вернер
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08.09.22 22:15
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