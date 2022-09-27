Лихтеровоз «Севморпуть» во втором рейсе до Петропавловска-Камчатского загружен на 90%

Об этом написал на своей странице в телеграм министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Напомним первый рейс этого года был загружен всего на 15%

Напомним, атомный контейнеровоз «Севморпуть» 23 сентября вышел во второй рейс по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург – Петропавловск-Камчатский – Восточный – Санкт-Петербург. В этот раз на Дальний Восток идут экспортные грузы в контейнерах и генеральные грузы: оборудование, машины, цемент. Назад лихтеровоз тоже пойдёт не пустым, транспорт загрузят на 84%. На борту перевезут в том числе рыбу.

Лихтеровоз должен вернуть в город на Неве 29 ноября. Пока что рейсы «Севморпути» субсидируются государством.