Ликбез от стилиста, или Участницы конкурса красоты «Сияние Арктики» выходят на финишную прямую

Сильные морозы красоте не помеха. Несмотря на январские холода, участницы конкурса красоты «Сияние Арктики» не пропускают ни одного тренинга в рамках проекта. На этот раз девушки посетили мастер-класс со стилистом.

Уже большая часть конкурса красоты «Сияние Арктики» позади. Совсем скоро девушек ждёт финал и долгожданные короны. Но среди участниц не то чтобы напряженная атмосфера, а совсем наоборот, тёплая и дружественная. Сейчас это подружки, которые поддерживают и помогают друг другу. Достичь такого результата получилось благодаря правильному подходу организаторов конкурса.

Галина Скибяк, организатор, руководитель конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Они расслабленные, всё хорошо. Они наслаждаются происходящем. Мы даже не напоминаем, что скоро финал, не создаём ажиотаж среди них. Они довольны, спокойны расслаблены, нет стресса».

Напомним, на протяжении нескольких месяцев участницы конкурса красоты живут в стремительном темпе. Каждую неделю они посещают интересные тренинги и мастер-классы, пример, по свечеварению, созданию игрушек или приготовлению кондитерских изделий.

Игорь Банников, бренд-шеф семейного ресторана «CHUDO»: «Сегодня для участниц этого конкурса мы проведём мастер-класс по приготовлению трайфлов».

А также на постоянной основе они занимаются дефиле, готовятся к сольным номерам. Благодаря такой насыщенной программе переживать о финале времени у них нет.

Алена Осипова, участница конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Это как минимум встречи, общение, комьюнити, новые знакомства, постоянные мероприятия, фотосессии, развитие женской натуры. Все эти мероприятия направлены на развитие женственности».

Таисия Артемова, участница конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Мы посещаем очень много мастер-классов. Все девочки приветливые, красивые. Мне нравится находиться в этой красоте, хочется её приумножать. Я очень счастлива, что я здесь».

В прошедший выходной день девушек ждал ликбез от стилиста. Эксперт рассказала им об основах подбора базового гардероба, а также поведала о последних модных трендах.

Ирина Варлакова, стилист: «Это очень интересный проект, он направлен на раскрытие красоты и талантов девчонок. Мне нравится взаимодействовать с участницами, потому что каждый год участницы очень интересные, разные. Я внесу свой вклад тоже в их развитие».

Ирина Варлакова поделилась лайфхаком стилизации вещей и с телезрителями «Арктик-ТВ».

Впереди девушек ждёт не менее насыщенная программа. Совсем скоро участницы путем голосования сами выберут обладательницу денежного приза в размере 100 тысяч рублей. А финал конкурса состоится совсем скоро 10 февраля.